“الجينات” للقضاء على السرطان

(رويترز)- قالت شركتا جيلياد ساينسيز وسانجامو ثيرابيوتكس لصناعة الأدوية الخميس، إن جيلياد ستستخدم تكنولوجيا سانجامو لتعديل الجينات لتطوير علاجات للسرطان في اتفاق من المحتمل أن تبلغ قيمته حوالي ثلاثة مليارات دولار.

والاتفاق هو الأحدث لشركة كبرى لصناعة الأدوية تتطلع إلى تطوير علاجات جينية مربحة لديها القدرة على علاج أمراض عن طريق الاستهداف المباشر للجينات المسببة لأمراض.

وقفزت أسهم سانجامو للتكنولوجيا الحيوية ومقرها كاليفورنيا بأكثر من 20 بالمئة إلى أعلى مستوى في 17 عاما عند 27.30 دولار.

وقال ساندي ماكري الرئيس التنفيذي لسانجامو في اتصال هاتفي مع محللين “تلك هي في الواقع الأوقات المثيرة في مجال تعديل الجينات والعلاج بالجينات”.

وفي ديسمبر كانون الأول، أصبح لوكسترنا، وهو علاج لمرض نادر يتسبب في فقدان البصر، أول علاج يعتمد على الجينات لمرض وراثي يحصل على موافقة الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر العلاج، الذي طورته شركة سبارك ثيرابيوتكس ومقرها فيلادلفيا، 850 ألف دولار.

وستستخدم كايت فارما، وهي شركة تابعة لجيلياد، منصة سانجامو لاستهداف فئة من البروتينات بهدف تعديل الجينوم البشري مما يساعد في تطوير علاجات للسرطان.

وستحصل سانجامو على 150 مليون دولار كدفعة مقدمة وستتمكن من الحصول على ما يصل إلى 3.01 مليار دولار في مدفوعات في المستقبل تكون مرتبطة بموافقات من الجهات التنظيمية وهيئات رئيسية أخرى.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت جيلياد إنها ستواصل التعاون مع شركات في مجال تكنولوجيا تعديل الجينات.

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