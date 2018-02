«جوجل» تواصل الحرب التقنية مع «ميكروسوفت»

المتوسط:

واصل الفريق الأمني بشركة جوجل، محاولات كشف الثغرات التقنية لأنظمة شركة مايكروسوفت، حيث اكتشف مجدداً ثغرة جديدة بنظام “ويندوز 10″، وهي الثغرة الثانية التي يفضحها الفريق في منتجات مايكروسوفت خلال أسبوع واحد

وتتمثل أحدث الثغرات التي كشفها الفريق الأمني المتخصص بحسب وكالة سكاي نيوز العربية، والتي جاءت ضمن ما يعرف بإسم «بروجيكت زيرو»، في منح المستخدم العادي امتيازات “المدير” على الجهاز، وهي الثغرة التي رفضت مايكروسوفت وصفتها بـــشديدة الخطورة وإنما نعتتها بالهامة، خاصة لعدم إمكانية استغلالها عن بعد، ولكنها لم تعلن عن موعد إصلاحها.

يذكر أن الثغرة الأولى التي كشفتها شركة جوجل عن نظيرتها ميكروسوفت، كانت في متصفحها «إيدج»، وقد أبدت الأخيرة اعتراضها على سياسة فضح الثغرات الأمنية، ما دفعها مؤخراً للكشف عن ثغرة أمنية في متصفح كروم ومنح جوجل الوقت الكافي لعلاجها.

