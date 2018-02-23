الأرجنتين.. مئات الكيلوغرامات من الكوكايين بسفارة روسيا

عين ليبيا

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على ضابط شرطة محلي ومسؤول دبلوماسي روسي آخر بعد العثور على شحنة ضخمة من مخدر “الكوكايين” في السفارة الروسية بالبلاد.

وقالت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية، الخميس، إنه تم إلقاء القبض على المعتقلين يوم الأربعاء بعد القيام بتحقيق مشترك بين روسيا والأرجنتين استمر لمدة عام.

وأبلغ السفير الروسي آنذاك بأنه جرى العثور على أمتعة تحوي المواد المخدرة في مبنى ملحق بالسفارة.

من جهتها، ذكرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش أنه تم العثور عام 2016 على 389 كيلوغرامًا من المخدر كانت مخبأة في حقائب دبلوماسية، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

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