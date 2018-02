المتوسط:

أشار تقرير عن موقع ريكود، إلى اعتزام شركة أمازون افتتاح ستة متاجر جديدة من سلسلة متاجرها «أمازون جو»، موضحاً أنها لم تفصح بعد عن مواقعهم الجغرافية إلا أن مدينة ستايل الأمريكية قد تحتضن الجزء الأكبر منها.

يذكر أن متاجر أمازون الذكية تعمل دون نقاط للبيع، إذ يدخل الزائر ويتسوّق ويأخذ ما يرغب به لتقوم الكاميرات والمُستشعرات الموجودة في المتجر باحتساب التكلفة النهائية واقتطاعها من حساب المُستخدم بشكل آلي.

The post ستايل الأمريكية تضم العدد الأكبر من متاجر «أمازون جو» الجديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية