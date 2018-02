«Airbub» يكشف عن تطبيقات جديدة منتصف 2018

المتوسط:

احتفل القائمون على تطبيق «Airbub» بمرور عشر سنوات على تأسيس التطبيق الذي ساهم في تغيير شكل الحجوزات الفندقية على مستوى العالم، بعد نجاحه خلال العقد الماضي، في تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للراغبين بحجز غرف الإجازات أو في الرحلات السريعة وتحقيق هدفه الرئيسي إتاحة مجموعة من الخيارات لمُلائمة جميع الاحتياجات.

وتضمّن الاحتفال الذي أجرته الشركة الكشف عن تصنيفات جديدة للعقارات مع حلول صيف 2018، بعدما كانت تندرج تحت المساحة المُشتركة، غرفة خاصّة، أو منزل كامل، ستظهر تصنيفات على غرار منازل للعطلات، ومساحات مُميّزة، وسرير وإفطار، إضافة إلى الفنادق الصغيرة.

