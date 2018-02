مبيعات الهواتف الذكية تسجل تراجع هائل منذ 2014

المتوسط:

سجلت مبيعات الهواتف الذكية الربعية تراجعاً هائلاً المرة الأولى منذ عام 2004، حيث خسرت خلال ربع العام نسبة 5.6% من مبياعتها، ليبلغ إجمالي مبيعات الربع الرابع 408 مليون هاتف مقارنة مع 432 مليون هاتف مباع بنفس الربع من العام السابق.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية جارتنر، فإن هناك عاملين أساسيين لتراجع مبيعات الهواتف الذكية أولهما تراجع مستوى الترقية من الهواتف التقليدية العادية إلى الذكية، وثانيهما زيادة المدة التي يبقى المستخدم فيها ملتزماً بهاتف ذكي عالي الجودة.

