كيف ستساعد “البطاقات البريدية” فيسبوك في وقف التلاعب بالانتخابات؟

توصلت فيسبوك أخيرا إلى طريقة قد تساعدها في التصدي إلى محاولات استخدام الشبكة الاجتماعية للتلاعب بالانتخابات والسياسة في الولايات المتحدة، وهي طريقة قد يصفها البعض بـ”البدائية”، ألا وهي: البطاقات البريدية!

فلاحقا خلال هذا العام، ستبدأ فيسبوك بإرسال بطاقات بريدية للتأكد من هوية الأشخاص الذين يحاولون شراء إعلانات تتعلق بمرشحين في انتخابات الرئاسة أو الكونغرس. وتعد هذه الخطوة جزءا من سعي فيسبوك لتحقيق المصداقية في الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، خصوصا بعد الانتقادات العديدة التي طالتها عقب الانتخابات الأمريكية في ٢٠١٦.

فبعد إنشاء إعلان عبر فيسبوك مرتبط بالانتخابات، يقوم الموقع الاجتماعي بإرسال بطاقة بريدية عبر البريد الأمريكي إلى عنوان المستخدم الجغرافي. وستحتوي البطاقة على رمز يدخله المستخدم في طلب الإعلان للتأكيد على موقعهم الجغرافي.

وكانت الشركة قد قالت سابقا إن أحد بنود قوانين شراء إعلان على فيسبوك يتضمن الكشف عن هوية الشخص الذي قام بشراء الإعلان في حال كانت هناك ضرورة لذلك.

وتسعى الشركة إلى البدء بهذه الإجراءات لضمان الشفافية ابتداء من الصيف المقبل.

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المصدر / موقع CNN بالعربية

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