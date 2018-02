«آبل» تسمح للمطورين باستعراض تطبيقاتهم بصورة أفضل على «آب ستور»

المتوسط:

أتاحت «شركة أبل» للمُطورين مزيدًا من الخيارات لتعزيز تطبيقاتهم على متجر التطبيقات التابع لها «آب ستور»، حيث يُمكن لمستخدمى هواتف أيفون وأجهزة آى باد وApple TV وApple Watch رؤية ما يصل إلى 10 لقطات شاشة لأى تطبيق بكل سهولة، وهو ما يعنى أن المطورين يمكنهم نشر ما يصل إلى 40 لقطة شاشة، ولم تكن أبل تسمح للمطورين إلا بإضافة 5 لقطات فقط لكل جهاز، ليصبح المجموع 20.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فمع مضاعفة العدد، سوف يكون المطورون قادرون على إظهار المزيد من السمات الرئيسية للتطبيق، وعرض المزيد من الشخصيات والأدوات خاصة فى تطبيقات الألعاب، ومع إضافة 10 لقطات شاشة من التطبيق يمكن أيضا إضافة فيديو معاينة تجريبية تصل مدته إلى 30 ثانية.

وترى أبل أن هذه الخطوة من شأنها مُساعدة مطورى التطبيقات على الترويج لتطبيقاتهم بكل سهولة، إضافة إلى مساعدة المستخدمين على اختيار التطبيق المناسب لهم من خلال رؤية محتوياته الداخلية خاصة فى ظل وجود أكثر من بديل من التطبيقات.

