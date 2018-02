سامسونج تحافظ على أمان عملائها بتطبيق جديد

المتوسط:

أعلنت شركة سامسونج اليوم السبت، عن إطلاق تطبيق «Samsung Max»، كبديل مثالي لتطبيق«Opera Max» الذي أوقفت شركته دعمه و صرحت بعدم تحديثه مطلقًا، والذي اشتهر بخاصية الأمان قدراته في توفير البيانات باستهلاك بيانات أقل بنسبة 50% مقارنة بالمنافسين.

وتشابه تطبيق سامسونج الحديث تمامًا مع اثنين من أهداف لأوبرا ماكس، وهما حفظ البيانات وتصفح الانترنت بشكل آمن، والحد من كمية البيانات التي تُستهلك دون أن يضر بتجربة التصفح، وذلك من خلال ضغط صفحات الويب والصور ووسائط الاعلام من خلال متصفح الويب أو من تطبيقات الأخرى.

ويتيح «Samsung Max»، تسليم أو الحصول على محتوى مماثل في الجودة ولكن مع ميجابايت أقل، بالإضافة لدعم إشعار المستخدم بالتطبيقات التي تستهلك الكثير من البيانات، مما سيتيح فقط استهلاكها لهذه البيانات والأمر متوقف على رغبة المستخدم.

