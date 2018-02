المتوسط:

قام موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتطوير تطبيق ماسنجر، وهو الآداة الأكثر فعالية في التواصل والدردشة في الوقت الحاضر، وذلك عن طريق تصميم 5 منصات مجانية لإنشاء تشات بوكس بالتطبيق تقوم بتوظيف إنسان آلي للقيام بمهمة خدمة العملاء والتواصل، عن مجموعة من التعليمات والإعدادات المسبقة التي تسمح للبوت بالاستجابة والتفاعل في الرسائل مع الأشخاص الذين يتواصلون مع الشركات على سبيل المثال.

وتوجد في تلك التحديثات خطط مجانية وأخرى برسوم وذلك حسب بوابة عالم التقنية، حيث توفر استخدام خدمتها بالمجان لكن بخصائص محدودة، ولمن يريد المزيد يمكنه تطوير حسابه والاشتراك الشهري مقابل الخدمة، والسبب في مجانية بعض هذه الخدمات هي أنهم يضعون اسمهم ورابط موقعهم في القائمة الرئيسية الخاصة بالبوت الخاص بك، وهو شيء إلزامي عند استخدام النسخة المجانية.

وتسمى المنصة الأولى والثانية Chatfuel و Manychat و يتيحا عدد لا نهائي من الرسائل الجماعية إلى المشتركين (Broadcast)، الردود التلقائية بحسب الكلمات المفتاحية المرسلة إلى البوت (باستخدام الذكاء الإصطناعي)، أداة المراسة التلقائية لكل من يترك تعليقاً على منشورك، إنشاء رسائل تلقائية متسلسلة والفصل بينهم بالدقائق أو الساعات أو الأيام فضلاً عن أداة بدء المحادثة مع زوار موقعك مباشرة وتقسيم المستخدمين إلى مجموعات عبر خاصية (User Attributes)، أما الثالثة فهي Flow Xo، وتتميز هذه الأداة بتوفير واجهة رسومية لتصميم البوت بطريقة المخطط التتابعي (flow chart) بحيث تشاهد أمامك بشكل رسومي كيف سيتم الأمر عندما يتواصل احدهم مع البوت ويتبادل معه الرسائل.

وأضافت بوابة التقنية، أن المنصة الرابعة تسمى Botsify، ويمكن استخدامها لإنشاء بوت يتوافق مع المساعد الآلي (Alexa) من أمازون، حيث تتمكن من تطوير مهارة (skill) خاصة بالبوت كي يتمكن أي شخص من التواصل مع البوت عبر الأوامر الصوتية الموجهة للمساعد الرقمي (Amazon Echo)، أما منصة Engati الأخيرة فهي إحدى المنصات التي توفر خطة مجانية أيضاً، حيث تسمح للمستخدم بإرسال ألف رسالة (أو تفاعل) شهرياً.

The post 5 منصات جديدة مرتقبة لتطوير تطبيق «ماسنجر» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية