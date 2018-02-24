حبة للقضاء على الإنفلونزا خلال 24 ساعة

كما هي العادة دائماً تبهرنا اليابان باختراعات واكتشافات مذهلة تجعلنا نؤمن بأن العقل البشري ليس له حدود؛ ففي اكتشاف جديد قامت إحدى الشركات اليابانية بإنتاج دواء للقضاء على مرض الإنفلونزا خلال 24 ساعة فقط.

ووافقت وزارة الصحة اليابانية أمس الجمعة، على دواء جديد قادر على القضاء على الإنفلونزا في 24 ساعة فقط، ما يعد طفرة كبيرة لعلاج المرض مقارنة بالأدوية الأخرى التي تحتاج 3 أيام أو أكثر.

الدواء الجديد يحمل اسم “Xofluza” وهو من إنتاج شركة “Shionogi” اليابانية.

وبحسب الشركة المنتجة فإن الدواء الجديد يختلف جذريا عن الأدوية المنافسة مثل “Tamiflu”، فلن يحتاج المريض سوى حبة واحدة فقط للعلاج.

والأكثر أهمية أن الشفاء يكون في 24 ساعة فقط في المتوسط وفقا للتجارب، في حين أن الأدوية المنافسة تحتاج لعدة أيام لتؤتي مفعولها.

ومن المتوقع طرح الدواء في السوق الياباني بحلول شهر مايو المقبل، في حين لم يتم الإفصاح عن موعد توافره عالميا، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت أنه سيتوافر العام المقبل في أميركا.

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