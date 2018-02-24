24 ساعة هي المدة التي تستغرقها للشفاء من الإنفلونزا بعد هذا الدواء الجديد

عين ليبيا

قامت وزارة الصحة اليابانية بالموافقة على صناعة دواء جديد قادر على القضاء على الإنفلونزا في 24 ساعة فقط، ما يعد طفرة كبيرة لعلاج المرض مقارنة بالأدوية الأخرى التي تحتاج 3 أيام أو أكثر.

وبحسب الشركة المنتجة فإن الدواء الجديد يختلف جذرياً عن الأدوية المنافسة مثل «Tamiflu»، فلن يحتاج المريض سوى حبة واحدة فقط للعلاج.

من المثير للاهتمام والنتباه أن الشفاء يكون في 24 ساعة فقط في المتوسط وفقاً للتجارب، في حين أن الأدوية المنافسة تحتاج لعدة أيام لتؤتي مفعولها.

هذا الدواء الجديد يحمل اسم «Xofluza» وهو من إنتاج شركة «Shionogi» اليابانية حيث من المتوقع طرح الدواء في السوق الياباني بحلول شهر مايو المقبل، في حين لم يتم الإفصاح عن موعد توافره عالمياً، إلا أن صحيفة «وول ستريت جورنال» أكدت أنه سيتوافر العام المقبل في أميركا.

يعمل الدواء بآلية مختلفة عن بقية المضادات، حيث يقوم بمنع انتشار الفيروس من الأساس عبر منع إنتاج الإنزيم الذي يحتاجه فيروس الإنفلونزا ليتضاعف.

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