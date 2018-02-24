بريطانية تحوّل الأطعمة لمُجسمات غير متوقعة

تقوم الفنانة البصرية “هيلغا ستنتزل” من العاصمة البريطانية لندن بصنع لوحات فنية وخلق أشكال بعيداً عن الطعام من أصناف متنوعة من الغذاء.

ولن يصعب على كل من يقع نظره على المُجسمات التي تقوم هيلغا بابتكارها من أنواع الأطعمة البسيطة التعرّف على نوع وشكل ومضمون ما تودّ الفنانة البصرية إيصاله.

وتستعين ستنتزل المُحبّة للأعمال اليدوية في بعض مجسّماتها بالألوان وفرش الرسم لإضافة اللمسات التي يتطلّبها الشكل النهائي المرغوب الوصول إليه.

ولاقت الصور التي نشرتها الفنانة البريطانية لأعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاباً كبيراً بين مُتابعيها.

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