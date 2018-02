المتوسط:

قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، خفض إنتاجها من شاشات OLED، التي تبيعها لمنافستها الأميركية أبل؛ لاستخدامها في صناعة هواتف «آيفون x»، إلى 20 مليون شاشة أو أقل، بدلا من 50 مليون.

وذكر موقع ذي فيرج، أن قرار سامسونج يأتي بعد الخيبة التي أصابت الشركة الأميركية بخصوص الإقبال الضعيف على “آيفون X”، الأمر الذي جعلها تقرر خفض إنتاجها له.

ولم تقرر الشركة الكورية بعد كمية الإنتاج التي ستعمل عليها خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل ويونيو، إلا أن تقارير إعلامية تتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر.

وتعد سامسونج الشركة الوحيدة التي تستطيع في الوقت الحالي الاستجابة لطلب «أبل»، وتقول مصادر إخبارية إن الشركة تربح قرابة 110 دولارات عن كل هاتف “آيفون X” يجري بيعه.

The post بعد فشل «آيفون X» سامسونج تخفض إنتاجها لشاشات OLED appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية