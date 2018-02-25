اجتماع لحسم قضية «الأمن» بمركز طبرق الطبي

عين ليبيا

عقد الخميس في طبرق اجتماع موسع لبحث الحالة الأمنية داخل مركز طبرق الطبي وما تتعرض له الطواقم الطبية من تعديات خلال فترة الدوام الرسمي من بعض الزوار و المرافقين للمرضى.

وشهدت قاعة الاجتماعات بالمركز اجتماعا ضم كلا من مدير عام المركز وعميد البلدية بالإضافة إلى رئيس فصيل الشرطة العسكرية طبرق ومدير مديرية الأمن ومجموعة من رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة بالمدينة.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز عدنان بودية، إن المركز يعاني انفلاتا أمنيا واضحا وتعديات على الطواقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز خلال فترة العمل الرسمية.

وأكد أن الاجتماع ناقش أهمية تأمين المركز من قبل الجهات الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة، وذلك لأهمية هذا المرفق بمدينة طبرق وذلك لكي يقوم الطبيب وعنصر التمريض والتمريض المساعد وكل من له دور طبي مهم بتأدية عمله بالشكل وبالصورة المطلوبة دون تعرضه لعراقيل توقف العمل الطبي.

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