خدمة «أبل» للدفع تتوسع خارج واشنطن

بدأت خدمة الدفع التابعة لشركة آبل، التى تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال من خلال تطبيق الرسائل، فى التوسع حول العالم، إذ وصلت إلى إسبانيا والبرازيل والمملكة المتحدة وايرلندا، وتمَّ رصدها من قبل عدد من المستخدمين، رُغم عدم إصدار أبل لبيان رسمى حول هذا الأمر.

وتعمل الخدمة بشكل سهل، إذ يُمكنُ استخدام أى من البطاقات المسجلة فى تطبيق المحفظة لإرسال دفعة من الأموال، كما يمكن للمستخدمين الاعتماد على بطاقة السحب الآلى لإرسال الأموال مجانيًا، ولكن فى حال استخدام بطاقة الائتمان فإنَّ عملية تحويل الأموال ستصل تكلفة العملية 3٪ من قيمة الصفقة.

جدير بالذكر، أنَّ إطلاق Apple Pay فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر من ديسمبر الماضى عندما تم إطلاق نسخة IOS 11.2 من النظام.

