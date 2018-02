المتوسط:

تنظم العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأحد، فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018)، ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018)، بالتعاون مع القوات المسلحة الإماراتية المعرضين بمشاركة 122 شركة، تمثل 34 دولة.

وتنظم شركة أبو ظبي المعرضين، تحت رعاية ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، ويعتبر المعرضان منصة لأحدث الابتكارات العلمية والعالمية في مجال الأنظمة غير المأهولة، ويستمران لمدة 3 أيام.

The post العاصمة الإماراتية تطلق معرضي «يومكس» و «سيمتكس» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية