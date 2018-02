شركة Cat تطلق هاتفها الرائد الجديد

المتوسط:

أصدرت Cat عن هاتفها الذكي الجديد Cat S61، وهو الهاتف الرائد الجديد للشركة برغم مواصفاته المتوسطة، حيث يعتبر هاتف Cat S61 هو الترقية التالية لهاتف S60، والذي تم تطويره من خلال جهاز استشعار درجة تلوث الهواء في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى قدرة كاميرا FLIR على التصوير الحراري، بمساعدة الليزر لقياس المسافات بشكل تلقائي.

وتوضح الشركة أن الهاتف قادر على قياس المسافات من نقطة إلى نقطة أخري مسافة تصل إلى 10 متر، مضيفة أنه يمكن قياس المنطقة والتبديل بين القياس Metric و Imperi في حين أن الجهاز نفسه يأتي مصنع من الألومنيوم مع معيار IP68 المقاوم للماء والغبار.

