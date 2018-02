السعودية تمنح «أمازون» رخصة حلول الدفع

المتوسط:

أنشئت شركة بيفورت Payfort، إحدى شركات أمازون Amazon، شركة جديدة، في المملكة العربية السعودية، وتمكنت من الحصول على رخصة لتقديم “حلول الدفع” في مجال الخدمات المالية في المملكة، وذلك خلال الهيئة العامة للإستثمار «ساجيا» SAGIA.

وأوضح عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت، إن إنشاء الشركة الجديدة في المملكة، يُعد دليلاً على التزام الشركة بالمساهمة في تنمية السوق السعودي، كما يعتبر إنشاء الشركة الجديدة ثمرة للجهود التي قامت الشركة بها لدعم النمو السريع في مجالات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني بالمملكة.

وأكد أن المبادرات التي أعلنتها المملكة لتحقيق مزيد من التنوع والنمو في الاقتصاد السعودي، سوف تحقق مزيد من النمو في مجال خدمات المدفوعات الرقمية، التي تشهد بالفعل نموا متزايدا.

