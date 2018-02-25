أقل الدول إغراءً للسياح.. أين ليبيا؟  

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تتنافس الولايات المتحدة مع فرنسا ومن خلفهما إسبانيا والصين وإيطاليا على قائمة أكثر الدول جذباً للزوار والسياح حول العالم، لكن ماذا عن أقلّ دول العالم من حيث استقبال الزوار؟

في هذا الصدد نشر موقع منظمة السياحة العالمية قائمة دول العالم من حيث عدد زيارات السائحين في العام 2017، وإليك أقل 10 أماكن في العالم زيارة من السياح:

10- ساو تومي وبرينسيب

حيث جذبت 8 آلاف زائر، وهي دولة أفريقية تتكون من جزيرتين في خليج غينيا عند خط الاستواء غرب الغابون تبلغ مساحتها وفقا لكتاب الحقائق الأمريكي 1001 كم مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي ربع مليون نسمة فقط.

وتجذب سياحها للغوص وصيد الأسماك ورؤية الحيتان في الصيف، ولعل موقعها البعيد وصغر مساحتها هو سبب قلة الزوار.

9- نييوي

دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتقع على بعد 2,400 كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا، وتبلغ مساحة أراضيها 260 كيلومترا مربعا حوالي 2000 نسمة ويشار إلى الجزيرة عادة باسم “الصخرة”، وهي إشارة إلى الاسم التقليدي “صخرة بولينيزيا”.

تشتهر الجزيرة بالشعاب المرجانية، وتوفر الدولة خدمات الإنترنت “واي فاي” مجاني، وسجلت 8000 سائح في 2017.

8- ليبيا

ذكر الموقع أن ليبيا من المفترض ألا تكون متواجدة في هذه القائمة لولا الظروف الأمنية الصعبة التي تعصف بالبلاد، فهي تحتل المرتبة الـ17 عالمياً من حيث المساحة، كما أنها منجم كنوز أثرية من العهود الرومانية والبيزنطية.

وسجلت ليبيا وفقاً للموقع 6250 زيارة في 2017.

7- جزر مارشال

وشهدت زيارة 6000 سائح في العام 2017، وتشتهر بأكبر محمية لسمك القرش في العالم، وكانت من أكثر مناطق اختبارات الأسلحة النووية للولايات المتحدة وهذا ما جعل البلدين بعلاقة متوترة، لكن القلق الأكبر قادم من الاحتباس الحراري حيث إن استمرار ذوبان الجليد سيُخفي جزر مارشال عن الأرض.

6- غينيا الاستوائية

ترى في هذه البلاد كل شيءٍ جميل باستثناء الحمم البركانية التي تُهدد الاستقرار بحياة السكان هناك باستمرار، وتشتهر بكثبانها الرملية الجميلة وشواطئها الساحرة وأنها موطن لكثير من الكائنات المهددة بالانقراض وقد زارها في 2017 حوالي 5700 سائح فقط.

5- جنوب السودان

وهي دولة حديثة المنشأ إثر انقسام السودان واستقلالها عنه وتعيش اضطرابات أمنية ومعارك أهلية طاحنة بين الحكومة وفصائل مسلحة، وقد زارها 5500 زائر فقط.

4- كيريباتي

وهي جُزر تقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي ومعزولة جغرافياً بشكل يصعب الوصول إليه وستحتاج لبذل الكثير من الجهد والوقت والمال للوصول إليها وهذا ما ساهم بقلة زياراتها التي بلغت في 2017 حوالي 4000 فقط رغم طبيعتها الخلّابة.

3- توفالو

واحدة من أصغر البلدان وأيضاً أكثر البلدان النائية في العالم، وللوصول إلى هناك عليك انتظار طائرة مروحية من جزر فيجي والتي تطير إلى هناك مرة واحدة فقط كل أسبوعين إلا أنها تتميز بطبيعة خلابة وقد زارها 2000 سائح فقط في 2017.

2- الصومال

يتم توجيه الكثير من التحذيرات التي تدعو إلى تجنب السفر إلى الصومال الذي يعاني من نزاعات مسلحة واضطرابات واسعة، وقبل الحرب الأهلية التي نشبت في البلاد فترة التسعينات كانت البلاد مقصداً للسياح بسبب شلالاتها وسلاسلها الجبلية، وقد زارها في 2017 حوالي 400 سائح.

2- ناورو

جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ وعدد سكانها أقل من 10000 نسمة، وبالكاد تمتلك ناورو حركة تجارية كما أن الرعاية الطبية داخلها سطحية، لكنها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وطيور جميلة، وقد زارها 160 سائح في 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية