«LG» تعرض أحدث أجهزتها لـ 2018

تكشف LG والتي تعد واحدة من أهم الشركات المشاركة بمؤتمر الجوالات العالمي MWC، في عام 2018 عن هاتف V30S ThinQ، عقب هاتفها LG G5 في عام 2016، وهاتف LG G6 في عام 2017.

يتميز هاتف V30S ThinQ بنظام تشغيل أندرويد أوريو، وبنفس مواصفات وتصميم هاتف V30، حيث أنه يتمتع بكاميرا مزدوجة، وبطارية بسعة 3300 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 835، وشاشة بنسبة أبعاد 18:9. وتعتبر الذاكرة هي التحديث الوحيد الذي جاء مع الهاتف عن V30، فستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين إما من 64 جيجابايت إلى 128 جيجابايت أو من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت.

