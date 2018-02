فيسبوك يجذب الأطفال بإصدار Messenger Kids

المتوسط:

أطلقت فيسبوك رسمياً تطبيقها Messenger Kids، لنظام أندرويد بعد أن تم توفيره سابقا لنظام iOS، حيث أتاحته على متجر جوجل بلاي، ويعتبر نسخة من تطبيق فيسبوك ماسنجر لكنه مخصص للأطفال، حيث يوفر ميزة التحكم الأبوي والتي تتيح للوالدين التحكم في جهات الاتصال التي يمكن للأطفال التواصل معها.

كما أن التطبيق لا يتيح إمكانية إخفاء الرسائل أو حذفها ضمن التطبيق، الأمر الذي يتيح للآباء البقاء على إطلاع بشكل دائم على ما يقوم به الأطفال، فضلاً عن عدم احتوائه على إعلانات أو أي مواد مدفوعة للشراء، وإتاحته إمكانية استخدام الملصقات والصور المتحركة والوجوه التعبيرية المناسبة لسن الأطفال.

