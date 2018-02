آبل تعلن عن شاحن جديد مارس المقبل

المتوسط :

ذكرت مدونة MacOtakara اليابانية، بأن شاحن شركة آبل اللاسلكي AirPower سيصل الأسواق خلال شهر مارس المُقبل.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن آبل تأخّرت في إطلاق الشاحن اللاسلكي بسبب مشاكل في شحن الجيل الثالث من ساعات آبل الذكية Apple Watch Series 3، إلا أن الشركة قريبة جدًا من إطلاق الصفيحة الجديدة.

ويُمكن عبر شاحن آبل اللاسلكي الجديد شحن ثلاثة أجهزة مُختلفة بما في ذلك الساعة الذكية، وهواتف آيفون، إضافة إلى سمّاعات “إير بودز” AirPods عبر علبة خاصّة لم تصدر أيضًا حتى الآن.

ومن المتوقّع أن يبلغ سعر شاحن آبل اللاسلكي 199 دولار أمريكي، وتلك أرقام مبنية على تقارير ولا تستند على مصادر من داخل شركة آبل.

