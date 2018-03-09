هل ليبيا صديقة للبيئة.. اعرف

كشف مؤشر الأداء البيئي لعام 2018 أن دولاً من شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحتوي على احتياطات هيدروكربونية عالية المستوى تترك أثراً سلبياً على جودة الهواء والمناخ والطاقة.

ويتهم المؤشر محطات تكرير النفط ومحطات توليد الطاقة والوقود الأحفوري على مؤشر الأداء البيئي.

ويُعتبر تقرير مؤشر الأداء البيئي (EPI) لسنة 2018 العاشر في هذه السلسلة التي بدأت تجريبياً عام 2006.

وصنف المؤشر ليبيا في المركز 123 على العالم ضمن القائمة التي شملت 180 دولة من حيث “صداقة البيئة”.

وحققت ليبيا 49.79 نقطة من أصل مائة نقطة في المؤشر بناءً على تقييم أداء الدول وتصنيف مؤشراتها البيئية ضمن مجموعتين أساسيتين، هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية.

وتراجعت ليبيا أربعة مراكز مقارنةً مع المؤشر السابق الذي صدر عن عام 2016، حيث كانت تحتل المركز 119 عالمياً برصيد نقاط 63.29 من مائة.

ويمنح التقرير الدول تقييماً بالدرجات حول أدائها في تسع قضايا مرجعية، تشمل في فئة الصحة البيئية: الآثار على صحة الإنسان، نوعية الهواء، مياه الشرب والصرف الصحي، وفي فئة النظم البيئية: الموارد المائية، الزراعة، الغابات، الثروة السمكية، التنوع الحيوي والموائل، المناخ والطاقة.

ويعتبر المؤشر طريقة لقياس ومقارنة الأداء البيئي لسياسات الدولة كميا وعدديا. وقد تمّ تطوير هذه الطريقة لاستكمال الغايات البيئية التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة.

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