المتوسط:

اكتشف تلسكوب هابل الفضائي نجمًا محاطًا بهيكل ضخم من الغبار يمتد عبر 150 مليار ميل تقريبًا، ويشتبه العلماء في أن كوكبا عملاقا موجود داخل الحطام، ومن ثم يمكن أن يساعد الهيكل في اكتشاف كيفية تشكيل الكواكب.

ووفقا لموقع “Space” الأمريكي، قال مسؤول من ناسا، إنه من المحتمل أن يكون مجال الحطام من الغبار الناعم جداً قد نشأ نتيجة تصادمات بين تطوير الكواكب الجديدة بالقرب من النجم، ويتضح ذلك من خلال حلقة مضيئة من الحطام التى شوهدت على بعد سبعة مليارات ميل من النجم، والتي تعد أكثر إضاءة من الشمس بنحو 23 مرة.

وذكر الباحث الرئيسي والفلكي جلين شنايدر من جامعة أريزونا، أن توزيع الغبار هو علامة واضحة على كيفية تفاعل النظام الداخلي الذي يحتوى على الحلقة، ما يمكننا من التعامل مع أنظمة الحطام خارج الكواكب بأنها مجرد أنظمة معزولة، فالآثار البيئية مثل التفاعلات بين النجم والقوى الخارجية، قد يكون لها آثار طويلة المدى على تطور هذه الأنظمة”.

جدير بالذكر التقاط صور لنحو 40 شكلا من الحطام حول النجوم حتى الآن ومعظمها من خلال مشاهدات هابل، وتم اكتشاف أدلة على أول حطام حول نجم (Beta Pictoris) فى عام 1983، باستخدام القمر الصناعي الفضائي بالأشعة تحت الحمراء التابع لناسا، وفى عام 2015 قال مسؤولو ناسا: إن نظام Beta Pictoris هو النظام الوحيد المعروف الذى يحتوى على كوكب عملاق للغاز مدمج فى الغبار.

The post تلسكوب «هابل» يكتشف كوكبا عملاقا على بعد 150 مليار ميل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية