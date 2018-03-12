أجهزة الجيل القادم على الأبواب

يبدو أن أجهزة الجيل القادم باتت على الأبواب، حيث أكدت مصادر أن عدة تطوير مبكرة لجهاز سوني المنزلي المخصص للجيل القادم Playstation 5 قد تم شحنها لفئة معينة من المطورين، ليتمكنوا من تجهيز ألعابهم، ومعرفة قدارات الجهاز ومواصفاته.

وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه شركة سوني أي من هذه الأخبار، فإن مصادر تشير إلى أن نزول أجهزة الجيل القادم سواء من سوني أو مايكروسوفت في عام 2020 بعد أن يتم الإعلان عنها في معرض E3 في 2019.

يذكر أن سوني ومايكروسوفت أطلقتا أجهزة محسنة العام الماضي، وهذه أول مرة تقوم بذلك خلال مسيرة الأجهزة المنزلية.

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