رحيل الأرستقراطي الأنيق

رحل الرجل الذي أضفى لمسته على جميلات العالم وأيقونة الموضة الفرنسية، المصمم أوبير دو غيفنشي عن 91 عاما بعد رحلة طويلة في عالم الموضة والأزياء تسابقت فيها جميلات العالم على ارتداء تصاميمه، وبالأخص نجمات هوليوود.

ينحدر المصمم الفرنسي من أصول أرستقراطية، وتمسك بشغفه في دخول عالم التصميم والموضة والأزياء على الرغم من محاولات أسرته لاقناعه أن يدرس القانون إلا أنه اقنعها بأن يسلك طريق الموضة التي كان شغوفا بها.

ودخل غيفنشي عالم الشهرة والمشاهير عندما صمم الفستان الأسود الذي ارتدته أودري هيبورن في فيلم “Breakfast at Tiffany” ومزج التصميم بين الأناقة والبساطة.

وقالت عنه الممثلة هيبورن “تصاميمه البسيطة الجميلة منحتني الشعور بأني الشخصية التي أمثلها في الفيلم تماما”.

وكان غيفنشي صاحب فكرة ادخال مزيج البلوزة والتنورة والجاكيت والبنطلون في عالم الموضة النسائية، وأول مصمم أزياء ينتج عطرا خاصا به يحمل اسمه.

ويتفق كثيرون على أن “غيفنشي أحد المبدعين الذين ساهموا بفاعلية في جعل باريس عاصمة للموضة منذ خمسينيات القرن الماضي”.

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