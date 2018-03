المتوسط:

كشف لاري بيج، مؤسس شركة جوجل النقاب عن لقطات مدهشة للتاكسي الطائر، الذي أطلق عليه اسم كورا، والذي يبدأ استخدامه لتوصيل الركاب إلى أي مكان بحلول عام 2021، حسبما أكدت شركة كيتي هوك المطورة له.

ووفقا لموقع “ديلي ميل” البريطاني، طورت هذه الطائرة باستخدام تمويل من بيج، وزودت بنظام الطيران الذاتى، الذى يتحكم فى 12 من المراوح لتوفير الدفع والهبوط، دون الحاجة إلى مدرج الطائرات التقليدى.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وبمجرد نقلها جواً ، تدفع المروحة الخلفية الواحدة “كورا” عبر الهواء بسرعة تصل إلى 110 ميل فى الساعة (180 كيلومتر فى الساعة) على ارتفاعات تتراوح بين 500 و 3000 قدم (150 و 910 أمتار).

وأعلنت حكومة نيوزيلندا رسميا عن اتفاق لاختبار هذه الطائرات، إذ تم الكشف عن لقطات مذهلة لهذا التاكسى الطائرة فى البلاد.

وتم إنشاء “كورا” بواسطة شركة كيتي هوك، والتى كان يديرها رئيس Google X السابق “سباستيان ثرون”، وتم تسميتها على اسم المدينة فى كارولاينا الشمالية، حيث أكمل الأخوان رايت أول رحلة طيران.

وتأمل الشركة فى استخدام نيوزيلندا كقاعدة لعملياتها لاختبار الجيل القادم من الطائرات، كما انتقدت الشركة فى بيانها اللوائح فى الولايات المتحدة، والتى منعت المركبة التى يجرى اختبارها هناك.

The post صور| «جوجل» تكشف عن التاكسي الطائر «كورا» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية