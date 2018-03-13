صحة الوفاق تطلق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية

انطلق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية، الثلاثاء، في جميع مناطق ليبيا لدعم وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت إدارة التواصل برئاسة الوزراء، أن المشروع سيبدأ بست مراكز للصحة الأولية بمختلف مناطق ليبيا، لافتة إلى أنه يهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات على مستوى المناطق وصولا لخدمات رعاية صحية جيدة.

وأضافت أن المشروع يهدف لتعزيز قدرة وزارة الصحة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع للبرامج الصحية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي.

وأشارت إدارة التواصل إلى أنه يستهدف تدريب 300 طبيب و600 ممرض و100 موظف إداري من موظفي إدارة المناطق على التخطيط الفعال وتقديم الخدمات ذات جودة عالية ووضع وتعزيز المبادئ التوجيهية ذات الصلة.

وذكرت أن إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا يصل إلى” 1.355″ مركز للرعاية الصحية الأولية منها “1.082 ” تعمل جزئيا أو كليا و”273″ مركز للرعاية الصحية الأولية غير مفعل، أي بنسبة 20%، ونسبة توفر الأدوية في هذه المراكز يصل إلى165 فقط.

وكان انطلاق المشروع بحضور وزير الصحة “عمر بشير الطاهر”، ومبعوث الأمم المتحدة “غسان سلامة “، والمنسق السياسي لسفارة بريطانيا لدى ليبيا “توماس كورينغتون” ، ومدير مكتب ليبيا في منظمة الصحة العالمية “حسين جعفر” بالإضافة لوكيل وزارة الصحة “عيسى العمياني”، ومدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس ” رضاء شعاته”، ومدراء الإدارات بالوزارة ومدراء مراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية بليبيا.

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