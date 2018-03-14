حاربي السيلوليت بـ12 طريقة تناسب جيبك

رغم أن السيلوليت مشكلة تؤرق معظم الفتيات، بعد سن المراهقة، فإنها ليست أكثر من تجمع للدهون تحت الجلد، ولا يمكن اعتبارها حالة طبية خطيرة، فهي تحدث بسبب النزول المفاجئ في الوزن، أو الزيادة المفاجئة أيضًا، وبعض الأطباء يرجعون أسباب السيلوليت إلى الوراثة، أو نوعية الغذاء، فعلى سبيل المثال، عند إكثارك من شرب المنبهات كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية، سيحفز ذلك من ظهورها، وأيضًا عدم شرب المياه بكميات كبيرة يسمح بظهورها، وقد تحدث بسبب الحمل والولادة. وإليك بعض النصائح لمحاربة السيلوليت..

1- تظهر السيلوليت في منطقة البطن والأرداف والفخذين والذراعين، فالمنطقة تكون بها نغزات متجعدة تشبه بالشكل الخارجي لقشر البرتقال، ويكون الجلد غير مستوي.

2- تختلف درجات السيلوليت في الجسم من الخفيف إلى الشديد، وليس لها ارتباط قوي بالسمنة، فهناك بعض الفتيات النحيفات لديهن سيلوليت، لكنها مرتبطة بالمرأة أكثر من الرجل، نظرًا لتكون الدهون السريع لديها، في حين أن الرجل العضلات تكون أساس جسده، وأيضًا الإفرازات الهرمونية في الدم لدى السيدات، وقلة الحركة لها دور أيضًا.

3- ينصح مختلف أطباء التجميل بممارسة الرياضة للتخلص من السيلوليت، لأنها تعمل على شد الجسم، وذلك يساعد على تسويته، والتخلص من أي خطوط أو تجاعيد به.

4- تناول الخضراوات والفواكه، من أهم النصائح للتخلص من السيلوليت، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة تحافظ على جلدك، الخيار والخضار والطماطم من الأغذية الغنية بالمياه، وتساعد في علاج السيلوليت.

5- شرب المياه هو العلاج لمختلف الأمراض، منها حبوب الشباب والسيليوليت وغيرها، فعليك شرب ما لايقل عن 8 – 12 كوبا من الماء يوميًا، لتحصلين على بشرة نضرة وجسد خال من السيلوليت، مع تقليل وضع الملح في الطعام، لأنه يعمل على تخزين المياه تحت الجلد، كما يمكنك سيدتي تناول الشاي، فهو يساعد بشكل قوي على حرق الدهون.

6- الإعلانات التليفزيونية تخدع الفتيات بحلول وهمية عن السيلوليت تتمثل في كريمات تجميل، شركات مستحضرات التجميل تستغل هذه المشكلة لتحقيق أرباح مادية هائلة، لكن في الأغلب يكون الأمر ليس أكثر من شو إعلامي، لكن بعض الدراسات يقول إن الكريمات التي تحوي الريتينول تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، وذلك يمكن أن يكون حل السيلوليت، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل، وليس يوما وليلة، كما تتداول الإعلانات.

7- قد تلجأ بعض الفتيات التي لديها القدرة المادية للتدخل الطبي، فالعلاج بالليزر انتشر مؤخرا، علاجا للسيلوليت، وذلك من خلال كسر الطبقات الصعبة تحت الجلد، واستخدام الأشعة تحت الحمراء التي ينبعث منها موجات خاصة تساعد في تعطيل الأنسجة الدهنية، أيضًا حقن الميزوثيرابي تحتوي على مواد مثل الفيتامينات والمعادن وإنزيمات، ويتم حقنها تحت الجلد، هذه الطرق تحسن من شكل الجلد بنسبة كبيرة.

8- لكن ابتعدي عن عمليات شفط الدهون، لأنها تساعد في تخسيس الوزن، لكنها تزيد شكل جسمك سوءًا، حيث يتم فيها إزالة الدهون العميقة في الجسم، وذلك يغير من شكل سطح الجلد، ويزيد من السيلوليت.

9- الوصفات الطبيعية هل الحل الأوفر من عمليات شفط الدهون والكريمات، وجميعها من مكونات تجدينها في منزلك، مثل الزيوت “الحامية”، ومنها زيت الزيتون أو زيت الخروع أو اللوز، التي لديها القدرة على اختراق مسام الجلد وإذابة الدهون البسيطة وتنشيط الدورة الدموية، وهذا سيساعدك على تفكيك المستوى الأول من الدهون.

10- قومي باستخدام هذه الزيوت من خلال مسح مكان السيلوليت بالزيت، واتركيه دقائق، ثم افركيه بالاستعانة بالقهوة والسكر الخشن، ودلكي المنطقة بشكل دائري، حتى يحمر الجلد، ثم اشطفي المكان بالماء الفاتر، تحتاجي إلى تطبيق هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع لتحصلين على نتيجة سريعة ومضمونة.

11- (اربطي نفسك).. نسمع كثيرًا هذه الجملة من دكاترة التجميل أو مراكز الجيم، وهي تعتمد على لف المنطقة المليئة بالسيلوليت بورق الفويل لمدة نص ساعة، ولكن قبل ذلك عليكي وضع كريم أو زيوت، فهي تعتمد على التعرق وطرد السموم من المنطقة، فيمكنك القيام بأعمال المنزل والحركة لتحصلي على نتيجة قوية.

12- خل التفاح من الوصفات المفيدة في السيلوليت، فهو غني بالكثير من الفيتامينات ويساعد في خسارة الوزن أيضًا، كل ما تحتاجينه هو كوب من الماء وكوب من خل التفاح وملعقة صغيرة من الملح، ولفي قطة من القماش بعد غمسها في هذا الخليط حول المنطقة التي تحتوي على السيلوليت.

بهذه الطرق تستطعين سيدتي، التخلص من السيلوليت، لكن عليكي الالتزام بنظام غذائي، وكثرة تناول الخضروات والفاكهة وشرب المياه، واستخدام الماسكات الطبيعية، وكوني صبورة لأن هذه الخطوات تستغرق وقتا، لكنها ستؤدي للنتيجة المطلوبة لكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا