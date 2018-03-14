10 حيل لتنظيف وتلميع حذائك.. قشر الموز والفازلين الحل الأمثل

طلتك الجذابة والمتناسقة، تحتاج إلى حذاء أنيق ونظيف، فيجب أن تهتمي بأدق التفاصيل، ومنها حذاؤك، وعدم الاهتمام به وتنظيفة يوميًا يمثل أمرًا خطيرًا، ويضيع أي أناقة تحاولين الظهور بها، لذلك عليكي الحفاظ على لمعان حذائك وتنظيفه من الأتربة، والأمر بسيط لا يحتاج إلى الذهاب لعامل تنظيف الأحذية، يمكنك أن تقومي بذلك لكي ولأفراد عائلتك، بخطوات بسيطة نقدمها لكي..

1- نظفي الأتربة الموجودة على الحذاء باستخدام فرشاة مخصصة لذلك، وعليكي التركيز أن لكل نوع حذاء فرشاة تناسب، الجلد يختلف عن القطيفه أو الشامواه، تنظيف الحذاء من الأتربة على سطحه يمكن أن تتسبب في خدشه وفقدان رونقه، لذلك نظفيه يوميًا بعد انتهاء عملك.

2- ضعي الملمع على الحذاء باستخدام قطعة الإسفنج، واتركيه ربع ساعة حتى يجف، استخدمي قطعة قماش قديمة، لإزالة أي ملمع زائد على الحذاء، فتواجد طلاء زائد سيتسبب في تجمع الأتربة عليه مرة أخرى بشكل أسرع.

3- لإزالة البقع من الأحذية الجلدية، امسحي الحذاء بقطعة من القطن مغمورة في كحول أحمر على الجزء المتسخ فقط، وإزالة الطين في الشتاء والأمطار، اتركي الحذاء يجف، ثم افرك المكان المتسخ بشدة بفرشاة التنظيف.

4- استخدمي بودرة الثلج، في إزالة البقع، لكن احذري ترك الحذاء في الشمس حتى يجف لأن الشمس تتسبب في التأثير على لونه، لذلك حاولي وضع الحذاء في مكان رطب بعيدًا عن الحرارة.

5- لتلميع الأحذية الجلدية، استخدمي الخل، خاصة إذا كان الحذاء من الشمواه، أو استخدمي زيت الزيتون، بضع قطرات من الخل أو الزيت على الحذاء ثم تركه دقائق، ومسحه بقطعة من القماش، من الطرق الطبيعية للتلميع استخدام الفازلين، فهذا سيخلصك من المظهر الباهت للحذاء، اختاري الطريقة المناسبة لجلد حذائك جيدًا.

6- التلميع بقشر الموز من الطرق الحديثة، وذلك من خلال استخدام القشرة كفرشاة يفرك بها الحذاء ثم احضري قطعة من القماش لمسح الحذاء بها للحصول على حذاء لامع، وكما يمكنك استعمال ببياض البيض، فقط اضربي بياض البيض بوعاء واستخدمي فرشاة مسح الأحذية بعد ذلك، وبعد الانتهاء امسحي الحذاء بقطعة قماش للحصول على نتيجة جيدة.

7- الأحذية الرياضية (الكوتشي)، خاصة الألوان الفاتحة منها، تحتاج لعناية شديدة في التنظيف، فمعظمنا يحب الحذاء الأبيض، ولا يستطيع الاستغناء عنه، احضري فرشاة أسنان وضعي عليه كمية من المعجون، وافركي الحذاء جيدًا، لإزالة البقع الصفراء، ثم اتركيه دقائق، وامسحيه بقطعة قماش نظيفة.

8- يمكنك غسل الكوتشي الأبيض في غسالة الأطباق، مثلما تفعلين في غسالة الملابس، فقط ضعي غسول الأطباق العادي على الحذاء وضعيه على الرف العلوي للغسالة وشغليها، ثم اتركي الحذاء في الهواء حتى يجف ويتخلص من الرطوبة.

9- البيكينج صودا لها دور فعال في تنظيف الحذاء، فقط ضعي كمية منها على فرشاة الأسنان، وقومي بفرك الأجزاء المتسخة، ثم امسحي الحذاء بقماشة نظيفة، كما يمكنك وضع الحذاء داخل الغسالة الخاصة بكي بعد الانتهاء من هذه الخطوة، لكن لا تضعي الحذاء كثيرًا داخل الغسالة، لأن ذلك يعرضه للتلف السريع، فقط قومي بأي خطوة من الخطوات السابقة فهذه كلها حلول للحصول على مظهر لامع للحذاء.

10- رباط الحذاء من المهم أن يكون نظيفا، لتكتمل أناقتك، ويتم تنظيفه حسب المادة المصنوع منها، فإذا كان خاصا بالحذاء الرياضي فيمكن خلعه وغسله بأي مسحوق خاص بالملابس، وإذا كان الحذاء من الجلد يكون الأمر سهلا فقط نظفيه من الأتربة اللاصقة بها من خلال مسحة بقطعة من القماش نظيفة.

كل هذه الخطوات تساعدك في الحصول على مظهر أنيق، وبأرخص الطرق، فالأمر لن يحتاج للذهاب لشخص آخر يتقاضى المال، فقط قومي بذلك بنفسك، وراعي أن تقومي بعملية التنظيف أولًا بأول بمجرد ظهور البقع مما يسهل عملية إزالتها ولا تتحول إلى بقع عنيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا