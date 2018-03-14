دهانات الحوائط تؤثر على نفسيتك.. اختاري الألوان الدافئة والباستيل

هل حاول أي منا معرفة تأثير الألوان على حالته المزاجية وعينه؟ في الغالب معظمنا يختار ألوان غرفته أو شقته على حسب المساحة، فأصبح الأبيض والبيج أكثر الألوان استخدامًا، تحت مبرر الحصول على مساحات واسعة، ولكن هل فكرت في تأثير ألوان حوائط منزلك على نفسيتك؟ نحاول من خلال هذا الموضوع توضيح تأثير الألوان على الحالة المزاجية وعين كل فرد.

كل لون له موجة ضوئية خاصة به، وكل موجة لها تأثير على الجهاز العصبي لكل منا، ويختلف هذا التأثير حسب مجموعة من العوامل النفسية أو الاجتماعية واختلاف الأذواق أيضًا، حتى في الطب هناك العديد من الدراسات التي توضح تأثير بعض درجات الألوان وقدرتها على الشفاء والاسترخاء بشكل أكبر من غيرها، فالأزرق و الأخضر من الألوان التي تبعث الهدوء والأصفر جاذب للانتباه، أما البرتقالي فهو دافئ ومثير، والأرجواني يعطي الإحساس بالحزن، ولا يفضل استخدامه في المسطحات الكبيرة.

الألوان المحايدة (الأبيض – الأسود – الرمادي – البني)

الأبيض من الألوان المحايدة في الطلاء، وله تأثير فعال في استرخاء الأعصاب وتهدئتها، هو يدل على النقاء والنظافة، وفي الغالب نستخدمه كخلفية للألوان الأخرى، ويتم استخدامه في السجون والمصحات النفسية لتهدئة الحالة العصبية، كما يتم استخدامه في علاج الأطفال حديثي الولادة من الصفرة، كما أن ارتداء الملابس ذات اللون الأبيض له تأثير نفسي كبير على صحة كل منا.

قد تكره بعض السيدات اللون بسبب صعوبة تنظيفة، ولكن الطريقة سهلة جدًا حضري معجون من صودا الخبز والمياه، واعجني هذا الخليط وضعيه على فوطة نظيفة وامسحي البقع.

الأسود يمكن استخدامه في الإطارات أو دهان جدار في إحدى الغرف، أما البني أو الرمادي، فاستخدامهم يكون بكثرة في غرف الاستقبال من خلال مزجهم بألوان أخرى.

الألوان المبهجة أو الدافئة (الأحمر – الأصفر – البرتقالي)

من أهم ما يميز اللون الأحمر، تحفيز الجسم، فهو لون مبهج يساعد على التخلص من الكسل والخمول الذي قد يصيبك، ويدل على المشاعر، فهو يزيد معدل ضربات القلب ومعدلات التنفس، ولذلك هو من أكثر الألوان دفئا ويعمل على إثارة الانتباه والتحفيز.

اللون الأصفر.. لون الذهب ويرمز للأشياء الثمينة، ويعتبر محفزا عاطفيا قويا، وله تأثيرات على النفس، ويعمل على رفع الروح المعنوية والتفاؤل، ولكن لا يجب استخدامه بكثرة أو بمفرده في دهانات المنزل، فيمكنك مزجه مع لون آخر لتحصل على منظر مبهج، (الموف مع الأصفر خاصة في غرف الأطفال، الموف مع الأبيض).

البرتقالي.. البرتقالي والأحمر والأصفر، يتشابهون في التحفيز على النشاط العقلي وإضافة الحماس والسعادة للفرد، والبرتقالي تحديدا يفيد في علاج الاكتئاب، وهو منشط عام ينصح باستخدامه في غرف الأطفال، ويمكن استخدامه في غرف الاستقبال مع خلطه بألوان البيجات أو البنيات.

ألوان الباستيل (الأخضر والأصفر والبنفسجي والبرتقالي والوردي والأزرق السماوي)

تتكون من الدرجات الفاتحة، من الأخضر والبنفسجي والوردي والأصفر والأزرق، وهي تمنحك طابعا رومانسيا، وانتشرت الفترة الأخيرة لأنها تساعد في الشعور بالراحة والمساحة الواسعة، فهي مريحة للعين بدرجة كبيرة، واللون الأزرق على سبيل المثال، يخفض من ضغط الدم وضربات القلب، ويدل على الاسترخاء، ويكثر استخدامه في الحمامات أو غرفة المعيشة، ويمكن استخدامه في غرف الأطفال إذا كان مولودك ولدا.

واللون الأخضر من أكثر الألوان الباعثة على الراحة للعين، ونرى نصائح الأطباء لأي شخص يشعر بحالة نفسية سيئة أن يذهب لأي مكان به مساحات خضراء.

اللون البنفسجي يعني الفخامة، فهو يعطي إحساسا بالراحة والهدوء، ولكن عليكي الحذر عند استخدامه فهو يشبه اللون الأسود، ويجب استخدامه مع لون يخفف من حدته.

اختاري بين هذه الألوان ما يناسب ذوقك، ولكن احرصي دائمًا على الألوان التي تناسب غرفا ولا تناسب غيرها، فغرف النوم تناسبها الألوان الهادئة، والأطفال تحتاج للتنويع بين الألوان المريحة للعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا