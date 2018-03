«يوتيوب» يحارب انتشار الخدع والقصص الإخبارية المزيفة

المتوسط:

قالت سوزان وجيسكي الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»، الثلاثاء، إن موقع يوتيوب سيبدأ عرض نصوص من مقالات ويكيبيديا ومواقع أخرى إلى جانب بعض ملفات الفيديو في غضون أسبوعين، مع سعي الموقع التابع لمحرك البحث جوجل، المملوك لألفابت، لمحاربة الخدع ونظريات المؤامرة.

وأضافت وجيسكي، في تصريحاتها بمؤتمر في أوستن بولاية تكساس، أن يوتيوب ينتوي تقديم وجهة نظر بديلة لتسجيلات مصورة تشكك في العلم أو تصف مؤامرات بخصوص أحداث مثل هبوط أميركا على سطح القمر، مشيرة إلى أن إشارات المعلومات ستطرح أولا موضوعات يتوافر بخصوصها عدد كبير من ملفات الفيديو على موقع يوتيوب.

وكان المشرعون والجماعات المدافعة عن الإعلام طالبت موقع يوتيوب المساعدة في وقف انتشار الخدع والقصص الإخبارية المزيفة، وقامت الشركة العام الماضي بتعديل نظم الحلول الحسابية لديها لتشجيع ما أطلقت عليه المصادر ذات المصداقية.

