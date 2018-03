المتوسط:

هدفت فكرة الشاب السعودي مبارك الدوسري في إطلاق أول منصة عربية متخصصة من نوعها في مجال الحكومة الإلكترونية؛ تهدف إلى نشر ومشاركة المعرفة في هذا المجال بشكل مبتكر، وذلك في ظل التحول الرقمي في الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وفي خطوة تؤكد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومتابعة آخر المستجدات التقنية، وانطلاقا من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتسعى المنصة التي تم تدشين موقعها الرسمي على الرابط goegov.com، إلى تعزيز التبادل المعرفي ودعم التحول الرقمي، وذلك بفتح المجال لذوي الخبرة لنشر ومشاركة خبراتهم ومعارفهم وتطويرها على إطار أوسع ، وكسب خبرات في المقابل، كما تهدف إلى الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات والمعايير المحلية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف إثراء المعرفة وتأمين الخبرة للعاملين والمختصين بالمجال وتطوير مهاراتهم وأداء عملهم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

وتقوم فكرة المنصة على قوائم المهام Checklist كخدمة أساسية خصصت للمساعدة في الترتيب والتذكير بالمهام والأعمال المطلوبة أو النقاط التي يجب مراجعتها أو التأكد منها.

The post تدشين أول منصة لتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية