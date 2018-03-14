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شاهد.. 72 شخصية في صورة واحدة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحتاج الفنانون إلى الخروج من “مناطق الراحة”، ووضع أنفسهم تحت الضغط لإنجاز مهامهم الفنية بالوقت المحدد.

ولذلك قام الكاتب والمخرج والرسام توم غران، الحائز على جائزة “Bafta”، بخلق مشهد للقتال منذ بداية عام 2018، من خلال رسم شخصية واحدة في اليوم، وهو أمر ضخم بالفعل، لينتهي العمل برسم 72 شخصية في صورة واحدة.

وأعلن غران عن التحدي في الأول من يناير 2018، ولم يعطي نفسه إطارا زمنيا أو أي شيء من هذا القبيل، وبدلاً من ذلك ادعى أنه سيوسع المشهد حتى يصبح كبيرا جدا، وربما لن يتمكن من تحميله على “تويتر”.

وقال غران “رأيت عدد من الفنانين الآخرين مثل أنتوني كلارك، يقومون بتحديات في يوم واحد على مدار العامين الماضيين، وأريد تجربتها بنفسي”، وذكر أنه نسي مرارا أن يضيف شخصية جديدة للصورة، واضطر إلى إدخالها في ثوان قبل منتصف الليل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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