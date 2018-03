المتوسط:

أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستقاضي شركتي “أبل” و”جوجل”، بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المسيئة، حسب ما ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في حوار مع إذاعة “آر تي إل” إنه يؤمن بأن اقتصاد بلد ما قائم على العدالة، وتابع “لذلك، سأحيل جوجل وأبل على محكمة باريس التجارية بسبب ممارستهما أعمالا مسيئة ضد الشركات الفرنسية الناشئة”.

وأضاف «لومير» أن العملاقان الأمريكيان يفرضان شروطا مالية على الشركات الفرنسية الراغبة في شراء تطبيقاتها.. كما أنهما يجمعان بيانات المستخدمين الفرنسيين، هذا أمر غير عادل، مؤكدا أن جوجل وأبل شركتان قويتان «لكن لا ينبغي عليهما التعامل بهذه الطريقة مع شركاتنا الناشئة”، مضيفا “هذا الوضع غير مقبول».

وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفاضي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاد الفولاذ والألمنيوم.

وكانت أمريكا أعلنت الأسبوع الماضي فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الألمنيوم.

The post فرنسا تقاضي «جوجل وأبل» بسبب تعجيز شركاتها الناشئة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية