شجار عنيف في البرلمان التركي

دخل العشرات من أعضاء البرلمان التركي في عراك حامي الوطيس، بعد المصادقة على مقترح يسمح لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بإنشاء تحالف بينهما.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، أعضاء من البرلمان التركي وهم يتبادلون اللكمات والعراك بالأيدي، بين مؤيدي القرار ومعارضيه.

وتحوّل البرلمان إلى “حلبة مصارعة” فور إعلان نتيجة التصويت على تعديل لإزالة قانون يحظر قيام الأحزاب بدعم حزب آخر في الانتخابات.

عراك عنيف بين نواب من حزب الحركة القومية، وحزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان التركي، بعد التصويت على قانون مثير للجدل يتعلق بالانتخابات. pic.twitter.com/0WQjj8n8PS

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2018

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