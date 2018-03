إصابة خطيرة لمضيفة في “الإماراتية”.. قفزت من الطائرة (صور)

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مضيفة في الخطوط الإماراتية، تعرضت لإصابة خطيرة بعد قفزها من الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع.

وبحسب الصحيفة، فإن المضيفة فتحت باب الطوارئ، وقفزت على الأرض، خلال صعود الركاب إلى الطائرة في مطار عنتيبي الدولي بأوغندا.

وأظهرت صور المضيفة وهي ملقاة على مدرج المطار، ومضرجة بالدماء، قبل وصول رجال الإسعاف إليها.

ولم تقدم الصحيفة البريطانية، سببا دفع المضيفة إلى القفز بشكل خطير جدا، كاد أن يودي بحياتها.

وبحسب رواية زملائها، فإن المضيفة توجهت إلى باب الطوارئ، ووضعت زجاجة أسفل ذقنها، وقفزت من الطائرة لتسقط على الأرض وتصاب بجروح خطيرة.

فيما ذكرت صحيفة “الخليج تايمز”، أن شركة الطيران الإماراتية فتحت تحقيقا رسميا بالحادثة.

IDENTIFIED: Elena a Bulgarian national [An Emirates Air hostess] commits sucide at Entebbe International Airport.

She jumped out of the plane shortly before take-off through the emergency exit [Door]

She was then rushed to Kisubi Hospital were she died#CapitalNewsDesk pic.twitter.com/oBaITJNtoU

— Capital FM Uganda (@capitalfmuganda) March 14, 2018