طولي رموشك بـ10 وصفات طبيعية.. بودرة الأطفال الحل الأمثل

الرموش، من الأشياء الهامة في وجهك، خاصة أنها تقع في المنطقة حول العين، وهي حساسة جدًا، لذلك عليكي الحفاظ عليها، وابتعدي عن مستحضرات التجميل، لأنها لا تقدم النتائج المتوقعة، وقد تكون السبب في إضعاف رموشك وضررها، العناية الروتينية بالرموش تساعدك في تطويلها في مدة أسبوع، إذا واظبطتي على هذه النصائح التي نقدمها لكي.

1- في البداية اهتمي بإزالة المكياج يوميًا قبل الذهاب للنوم، فذلك مهم للعناية ببشرتك ورموشك بشكل خاص، فعليك استخدمي مزيلا للمكياج من العناصر الطبيعية، ومنها (جل الصبار ولبن جوز الهند، أو أي مستحضر خالي من الكيماويات، ولا يضر بشرتك).

2- تدليك المنطقة حول العين من الأمور الهامة للحماية من الهالات السوداء، إضافة إلى تدفق الدم في هذه المنطقة، وذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى نمو الرموش.

3- احرصي على وضع القليل من الفازلين على فرشاة الرموش، وتوزيعها عليها قبل النوم بالفازلين، سيساعدك على نمو الشعر وتطويل رموشك بشكل سريع.

4- زيت الخروع معروف بفوائده الكبيرة للرموش، فقط ضعي زيت الخروع مع فرشاة الرموش النظيفة، ويمكن مزجه مع زيت فيتامين E، من خلال فتح كبسولتين من الفيتامين، ووضعهم على فرشاة الماسكرا، وتمشيها على الرموش برفق.

5- الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يساعد كثيرًا على نمو رموشك، فقط ضعي قطعة من القطن في الشاي، بعد أن يبرد، ومرريها على رموشك، ذلك سيستغرق بعض الوقت للحصول على النتيجة، لكن سيفيدك.

6- الصبار من المواد الطبيعية، التي تفيد في الحفاظ على رموشك، ويساعد على نموها، ضعي عصا المسكرة نظيفة ممزوجة بالصبار، وضعيها على رموشك قبل الذهاب إلى النوم، ثم اغسلي وجهك في الصباح، سترين نتائج مذهلة بعد أسبوع.

7- الفيتامينات مفيدة لنمو الشعر، وبشكل خاص شعر رموشك، فهي تساهم في تطويلها، استشيري الطبيب الخاص بكي في تحديد نوع الفيتامينات، التي تتماشى مع طبيعة جسمك الصحية.

8- بنفس الكمية، اخلطي بياض البيض وزيت الزيتون، ضعي الخليط على رموشك واتركية واذهبي للنوم، ثم اغسليها في اليوم التالي بعد استيقاظك، فهي طريقة إيجابية في تطويل الرموش والحفاظ عليها.

9- أثناء النهار ابتعدي قدر الإمكان عند أشعة الشمس، لأنها تضر رموشك، وحاولي استعمال الماء البارد من وقت إلى آخر، كما عليك الابتعاد عن حك العين، لأن ذلك يضر عينك ورموشك، خاصة إذا كنتي تستخدمين المكياج بهم.

10- الرموش لها مسام مثل البشرة، لذلك عليكي تنظيفها باستمرار لمنع انسداد المسام، فحاولي التخلص من الغبار والأتربة لمنع انسداد المسام ولتنشيط الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر.

بهذه الطرق تستطيعين الحصول على رموش قوية وطويلة، دون الحاجة إلى الرموش الصناعية، التي تضر رموشك، فالأمر لا يحتاج إلى مراكز التجميل، واظبي على أي طريقة سابقة وستحصلين على النتيجة المرغوبة خلال أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا