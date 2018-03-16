غرفة طفلك تؤثر على شخصيته.. 8 أفكار لديكور بسيط

ديكورغرف الأطفال من الأمور الهامة لتركزي عليها في ترتيب منزلك، فعليكي التخلص أولًا من فكرة أن غرف الأطفال تخصها الكراكيب، وأي أغراض في المنزل ليس مهمة، لأنها غرفة مهمة، وتساعد في تشكيل سلوك وشخصية طفلك، فاختيار الألوان الهادئة، التي تتمثل في الباستيل، سيساعد طفلك على التفكير والنوم بهدوء، كما أن ترك المساحات داخل الغرفة من الأمور التي عليكي التركيز فيها، لأن الطفل يحب الحركة، فلا يصح تقيده بمجموعة من الأثاث، ليس له أهمية، ومن خلال هذا الموضوع نساعدك في اختيار ديكور مناسب لغرفة أطفال هادئة لطفلك.

1- بداية من اختيار مكان غرفة طفلك، عليكي اختيارها بجانب غرفتك، حتى يطمئن ويستطيع النوم بمفرده، فبعض الفتيات يفضلن اختيار أصغر غرفة في المنزل لتكون غرفة أطفال، هذا غير صحي فاختاري الغرفة المناسبة لطفلك.

2- من الضروري التنسيق في غرفة طفلك، والتنسيق ليس فقط في ألوان الدهانات، بل في الأثاث والإكسسورات التي تستخدمينها، فحاولي إضفاء البهجة والسرور على الغرفة واختاري الألوان الهادئة.

3- ألوان الباستيل مفيدة جدًا لطفلك، فيمكنك استخدام (الروز مع الأبيض)، إذا كانت مولدتك طفلة، و(اللبني والأصفر)، إذا كان الولد صبيا، فهذه الألوان تريح أعصاب طفلك وتضفي الهدوء على الغرفة.

4- احرصي على مراعاة أن تكون النوافذ المنخفضة داخل غرفة الأطفال، حتى تحافظي على أطفالك من الخطر، فالفضول لديهم قد يجعلهم يحاولون القفز بهدف اللعب، فحمايتهم مهمة.

5- استخدمي السرير بأدراج، فمنه أشكال متعددة في شكل ألعاب الأطفال، جميلة الشكل وفي الوقت ذاته يمكنك استخدامها في تخزين الألعاب وبعض الملابس الخاصة بطفلك.

6- ورق الجدران متوفر بأشكال متعددة تساعد طفلك على التعمق والتفكير، فمنها ثلاثي الأبعاد، يعطي مساحة واسعة، كما أنه يساعد في تغيره كل فترة لأن غرف الأطفال معروفة بأنها تحتاج لإعادة الدهان أكثر من مرة.

7- إذا كنتي لا تستطيعين عمل غرفة للبنت وأخرى للولد، يمكنك استغلال فكرة السرير المكون من طبقتين (سرير بدورين)، فهذه الفكرة فرصة لاستغلال المساحة، كما أنها تكون جميلة في المظهر، واستغلي السلم في التخزين من خلال تصميمه على شكل أدراج للتخزين.

8- صممي الدولاب بشكل يفيدك، فيمكنك تخصيص مساحة منه لترتيب اللعب والملابس، فيمكنك عمل مكان لتعليق الملابس في ضلفة الدولاب، وبذلك تكون استفدت من مساحة الدولاب بعمل الأرفف ومكان لتعليق الملابس، واختاري بوسترات تبهر طفلك وتلفت انتباه، إذا كنتي لم تتمكني من استخدام ورق الحائط، فهي ستكون فكرة مفيدة لهم وتساعدهم على التفكير.

غرفة طفلك ستشكل شخصيته، لذلك ركزي في اختيار كل شىء بها بداية من ألوان الحائط إلى الأثاث، وابتعدي عن الألوان المزعجة لأعينهم، كما عليكي اختيار الإضاءة المريحة لأعينهم بعيدًا عن الألوان المزعجة لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا