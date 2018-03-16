الرقابة الأغذية ترفض شحنات طعام للأطفال، وملونات صناعية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه شحنات من المواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح مركز الرقابة، الخميس، أن الشحنة الأولى هي نوع من أغذية الأطفال، مبينا أن سبب الرفض وجود رطوبة وانتفاخ في العبوات، مضيفا أن وجود لون محظور استخدامه (E104) كان سبب رفض النوع الآخر وهو مركز كراميل، وفق الصفحة الرسمية للمركز.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه ينسق بين كل الفروع والمكاتب؛ لتذليل الصعوبات في ظل الظروف الراهنة التي تستلزم تظافر الجهود للصالح العام.

يذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هو جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ومهامه التدقيق في جميع الإجراءات التنفيذية، والرقابية؛ لضمان سلامة الغذاء، والدواء للإنسان، والحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية، والكيميائية.

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