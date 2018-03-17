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التدخين يضر الأذنين

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت نتائج دراسة علمية عن ارتفاع احتمالات إصابة الأشخاص المدخنين بضعف السمع مقارنة بغير المدخنين.

ونشر باحثون في دورية أبحاث النيكوتين والتبغ تفاصيل الدراسة التي استغرقت مدة 8 سنوات، تم خلالها مراقبة تأثير التدخين على قرابة الـ50 ألف مواطن.

وأوضحت الدراسة اليابانية أن المدخنين يواجهون صعوبة في السمع وتمييز الكلمات بنسبة 60% أثناء التعرض إلى الأصوات العالية جدا.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن التقاط المدخنين للأصوات المنخضفة، تأثر بعد التدخين بنسبة 20%، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ومن جانبه، أكد خبير السمعيات بمستشفى سان لاتسارو الإيطالي، الدكتور ماتيو بيتسولي، أن نتائج الدراسة اليابانية تؤكد احتمالات سابقة حول ارتباط السجائر بضعف السمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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