التدخين يضر الأذنين

كشفت نتائج دراسة علمية عن ارتفاع احتمالات إصابة الأشخاص المدخنين بضعف السمع مقارنة بغير المدخنين.

ونشر باحثون في دورية أبحاث النيكوتين والتبغ تفاصيل الدراسة التي استغرقت مدة 8 سنوات، تم خلالها مراقبة تأثير التدخين على قرابة الـ50 ألف مواطن.

وأوضحت الدراسة اليابانية أن المدخنين يواجهون صعوبة في السمع وتمييز الكلمات بنسبة 60% أثناء التعرض إلى الأصوات العالية جدا.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن التقاط المدخنين للأصوات المنخضفة، تأثر بعد التدخين بنسبة 20%، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ومن جانبه، أكد خبير السمعيات بمستشفى سان لاتسارو الإيطالي، الدكتور ماتيو بيتسولي، أن نتائج الدراسة اليابانية تؤكد احتمالات سابقة حول ارتباط السجائر بضعف السمع.

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