هل تأخذ هاتفك للحمام؟.. الخبر يهمك

إذا لم نأخذ هواتفنا الذكية إلى الحمام، يصبح الجلوس هناك مملاً للغاية إلا إذا كنت في زيارة لمطعم يدعى “جاليريا أوربانا “.

قام استوديو تصميم وديكور إبداعي من ليتوانيا باسم ” جيفا غرافيكا “، بترقية جدران المرحاض القديم بشكل مثالي حيث طلب منهم المطعم إعادة تزيين حمامهم القديم دون إزالة البلاط لذلك، صور الفنانون حي “كاوناس” الذي نشأوا فيه وطبعوا بعض الملصقات على البلاط والنتيجة هي تجربة تفاعلية غير عادية كما لم نرها من قبل.

قال أحد موظفي غرافيكا: “غالبًا ما تهمل ليتوانيا في المساحات العامة ويعيش الكثير من الناس في أنظف الشقق ولكن بمجرد خروجهم يتغير الوضع بشكل كامل، عادة ما يتم التخلي عن السلالم والساحات وغيرها من الأماكن العامة وتجاهلها ولهذا السبب، قررنا الموازنة بين هذه البيئة اليومية وإدخال الخارج إلى الداخل”.

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