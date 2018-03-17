الصحة: طاقم طبي يقدم خدمات للنازحين في سبها

أكد المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية بسبها سالم بشير، السبت، وجود طاقم طبي محلي من المتطوعين يعمل على تطعيم الأطفال النازحين؛ جراء الاشتباكات التي تشهدها المدينة بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بسبها.

وأضاف بشير، في تصريح صحفي للرائد، أن الطاقم الطبي قدم فحوصات طبية لأكثر من 200 شخص من النازحين، مشيرا إلى أن بعضهم يحتاج لعناية مشددة.

وأبدى بشير استغرابه مما وصفه بـ”تقصير” المنظمات الدولية العاملة في المدينة، في مجال تقديم الدعم والرعاية الصحية للنازحين، لافتا أن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد اشتباكات مسلحة بين قبيلة التبو وأولاد سليمان منذ نهاية فبراير المنصرم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بالمدينة.

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