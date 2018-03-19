نجاة طفل بأعجوبة من حادث دهس.. أصيبت أمّه “المنقذة” (شاهد)

نشرت صحيفة “|ديلي ميل” البريطانية، فيديو لنجاة طفل بأعجوبة من حادث دهس، في مقاطعة قويتشو شرقي الصين.

ويظهر الفيديو تفاجؤ سائق شاحنة صغيرة “بيك آب” بطفل، دون مقدرته على التوقف، صاعدا في السيارة فوقها، إلا أن من حسن حظ الطفل، هو سقوطه بين عجلات السيارة.

اللافت أن والدة الطفل التي جاءت مسرعة من جانب الطريق، ارتطمت بالسيارة، إلا أن إصابتها لم تكن خطرة.

وأوضحت “ديلي ميل” أن الطفل لم يصب بأي أذى، فيما أصيبت والدته بالتواء في الكاحل، عولجت على إثره فورا، مع بقاء الاثنين لساعات تحت المراقبة الاحترازية.

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المصدر/ عربي 21