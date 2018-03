جهاز يمنع وصول رائحة السجائر والملوثات للأطفال

بتكر مطورون كوريون جهازاً فريداً خصيصاً لوقاية الأطفال الرضع من ملوثات الهواء الكيميائية بكافة أشكالها داخل أو خارج المنزل، إذ يحول دون استنشاقهم انبعاثات عوادم السيارات، ودخان السجائر، والغبار، ويحميهم من الفيروسات والبكتيريا والفطريات والمواد العضوية وغيرها من العناصر التي تُسب الحساسية، ورائحة العطور.

وتستند فكرة الجهاز على تكنولوجيا “تأيين البلازما”، حيث يُطلق الجهاز أيونات البلازما التي تلتقط الملوثات، وتعمل على تنقيى الهواء المحيط بالطفل، بحسب ما ورد أمس السبت، في موقع انديغوغو لتمويل المشاريع الناشئة.

ووفقاً للمطور تشانغ جون لي فإن الجهاز المحمول “Plibe” يُنقي الهواء من جزيئات الدخان بمختلف أشكاله بنسبة 99% ويمكن تثبيته في محيط الطفل مثل المهد، أو حاملة الطفل، أو عربة الخروج، بواسطة مشبك ويعمل لمدة 7 ساعات بشحنة كهربائية واحدة عبر منفذ “مايكرو يو إس بي”.

ولا يستخدم الجهاز أي مواد كيميائية مضادة للملوثات أو مطهرات أو فلاتر لتنقية الهواء، ولا يحتاج مولد أيونات البلازما إلى تنظيفه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، ولا إلى تغيير قطعه بشكل دوري.

ويبلغ سعر الجهاز الذي نجح في 15 اختبار حتى الآن وحصل على 3 شهادات للجودة والمتانة والتوافق مع المعايير الأوروبية والعالمية، 59 دولاراً أمريكياً.

