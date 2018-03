«أبل» تطور شاشاتها بتقنية «Micro LED» وتستغنى عن الموردين الأسيويين

المتوسط:

كشف تقرير جديد نشره موقع «engadget»، أن شركة أبل بدأت بالفعل تطوير شاشاتها الخاصة بتقنية «Micro LED»، بعد نجاحها في تطوير المعالجات الخاصة بها، حيث تملك الشركة مصنعا سريا في كاليفورنيا، وبه 300 مهندس يعملون على تقنية العرض الجديدة «Apple Micro LED».

ويرجح الخبراء أن شركة أبل تفكر في تصنيع الشاشات الخاصة بهواتف ايفون وأجهزة أيباد بأنفسها بدلا من الاستعانة بموردى الشاشات الأسيويين.

وكانت شركة أبل قد استحوذت فى 2014 على شركة تعرف بـ «LuxVue» والتى تعمل على تقنية شاشات «Micro LED» منخفضة الطاقة حيث أشار التقرير إلى أن التطوير استمر وأن أبل تقوم “باستثمار كبير” فى التكنولوجيا الجديدة مع التركيز على تضمينها فى أجهزة مثل ايفون وساعة أبل «Apple Watch» في بضع سنوات.

مثل شاشات OLED المستخدمة حاليا فى ساعات أبل وهواتف ايفون X، فلا تحتاج تقنية «Micro LED» إلى إضاءة خلفية، لذلك يمكنها توفير تباين أفضل أثناء استخدام طاقة أقل، ولكن نظرًا لأنه يجب تجميع وحدة بكسل فرعية واحدة فى كل مرة، فلم يتم نشرها بشكل كبير، وأشارت بعض الشائعات إلى أن أبل طورت أول نموذج تجريبي من ساعة أبل بشاشة «Micro LED» فى العام الماضى، وقد سبق أن تم الإبلاغ عن الجهاز كهدف أولى للتكنولوجيا.

