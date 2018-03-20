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فيديو.. عضلات سيلفستر ستالون بعمر الـ71

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه النجم الهوليودي، سيلفستر ستالون، وهو يستعرض قدراته البدنية التي ما يزال يتمتع بها رغم بلوغه 71 عاما.

ويواظب سيلفستر ستالون على ممارسة رياضة كمال الأجسام بشكل دائم في صالات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أنه يقوم بإعطاء الدروس حول الأساليب الصحيحة لبناء الأجسام والاهتمام بالصحة.

وفي الفيديو الذي نشره ستالون عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، كان يحمل نفسه بالإضافة إلى وزن 45 كغم، وبدت عضلاته المفتولة بأحسن حال كما لو أنه شاب.

ويقوم ستالون كثيرا بنشر صور ومقاطع فيديو لتمريناته في الصالة الرياضية، وتنال مشاركاته إعجاب عشاقه.

Another easy workout! You’re only as old as you and your joints feel!LOL

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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