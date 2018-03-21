جوجل: سنقضي على الأخبار الوهمية

(رويترز)- قالت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت في تدوينة لها الثلاثاء، إنها ستطلق (مبادرة جوجل نيوز) بهدف القضاء على الأخبار الوهمية على الانترنت وأثناء مواقف الأخبار العاجلة.

وقال محرك البحث جوجل إنه يخطط لإنفاق 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين دقة وجودة الأخبار التي تظهر على منصاته.

تأتي تلك التغييرات في وقت تواجه فيها جوجل وفيسبوك وتويتر ردود فعل غاضبة بسبب دورها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لسماحها بنشر معلومات كاذبة وكيدية ربما أثرت على الناخبين لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي تدوينة منفصلة قالت جوجل إنها ستطلق أداة للمساعدة في الاشتراك في الإصدارات الإخبارية.

وستسمح الخدمة للمستخدمين بشراء اشتراك في مواقع إخبارية مشاركة باستخدام حسابهم على جوجل وإدارة جميع اشتراكاتهم في مكان واحد.

وقالت جوجل إنها ستطلق خدمة الاشتراك في الأخبار مع فاينانشال تايمز ونيويورك تايمز ولو فيجارو وذا تليجراف وإصدارات أخرى.

وذكر محرك البحث العملاق أنه يخطط لإضافة مزيد من الإصدارات الإخبارية قريبا.

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