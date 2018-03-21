بنغازي.. توزيع فيتامين «أ» على العيادات والمراكز الصحية بالمدينة

عين ليبيا

في إطار الاستعداد لانطلاق حملة إعطاء فيتامين (أ) للأطفال من مواليد شهر 1 /2013 م إلى مواليد شهر 8 /2017 م والتي ستنطلق بإذن الله تعالى السبت القادم بدأ مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 م بدأ في توزيع الكمية المخصصة من فيتامين (أ) على العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي.

وقال رمضان الفيتوري مدير برنامج التطعيم في مدينة بنغازي، ورئيس قسم الأمراض السارية والمتوطنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية قال أن المكتب تسلم من فرع جهاز الإمداد الطبي في بنغازي 22000 كبسولة من فيتامين ( أ ) تركيز 200000 وحدة دولية المخصص للأطفال فوق عمر السنة و16000 كبسولة من التركيز 100000 وحدة دولية المخصص للأطفال الذين أتموا الستة أشهر إلى عمر السنة. وهو عبارة عن حبة جيلاتينية صغيرة تحوي بداخلها سائل يقص رأس الحبة المدبب ويعطى السائل الموجود بها للطفل عن طريق الفم.

وأكد الفيتوري على أهمية فيتامين (أ) في تقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من العدوى والمساهمة في نموهم بشكل سليم.

يشار إلى أن السيد مدير برنامج التطعيم في مدينة بنغازي اجتمع صباح الاثنين مع مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية لاستعراض خطة تنفيذ الحملة في مدينة بنغازي، واجتمع أيضا مع رئيس وحدة التطعيمات لمناقشة آلية توزيع الكميات المخصصة للعيادات والمراكز الصحية حسب حالات التردد.

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